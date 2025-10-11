 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова заявила о кризисе демократии Франции на фоне назначения Лекорню

Во Франции начался тотальный кризис демократии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя повторное назначение Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра Франции.

По мнению Захаровой, Париж игнорирует мнение граждан, а сам акт возвращения Лекорню, ушедшего в отставку менее недели назад, выглядит как политическое отчаяние. «На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала в своем телеграм-канале Захарова.

Лекорню допустил назначение нового премьера Франции в течение 48 часов
Политика

О повторном назначении Лекорню на должность премьер-министра, Елисейский дворец сообщил накануне вечером, 10 октября. До того, Лекорню назначили премьером в сентябре, а утром 6 октября он подал в отставку, спустя несколько часов после того, как представил свой кабинет. После назначения кабмина Макроном оппозиционные партии поспешили отреагировать, назвав его «провокацией» и «патетичным выбором».

Франция оказалась в состоянии политического кризиса, после того как Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. На фоне растущего государственного долга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год.

Комментируя свое повторное назначение, Лекорню заявил, что постарается сделать все возможное для обеспечения Франции «бюджетом на конец года».

