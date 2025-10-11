Минтранс назначил первого замминистра транспорта

Первым замминистра транспорта России стал Константин Пашков, ранее занимавший должность замглавы министерства. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Ранее об этом писал РБК со ссылкой на два источника.

«Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства», — говорится в сообщении ведомства.

«Назначение превращает позицию Пашкова в поддерживающее звено для всех подразделений министерства и говорит о высоком доверии нового министра», — сказал один из источников РБК. Второй добавил, что первый замминистра выполняет функции главы ведомства в отсутствие министра.

До того первым замминистра транспорта России был Валентин Иванов, теперь он стал заместителем министра. В сообщении ведомства говорится, что Иванов продолжит вести вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Например, в 2025 году власти планируют провести порядка 90 мероприятий по модернизации, техническому оснащению и оборудованию погранпереходов.

Причины перестановки в сообщении Минтранса не названы.

Пашков родился в августе 1976 года, у него есть ученая степень доктора медицинских наук. Кроме того, Пашков является профессором по специальности «История науки и техники», а также профессором Российской академии наук (РАН).

Ранее чиновник работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, а также ОАО «РЖД», трудился в Министерстве путей сообщения. В Минтрансе он начал карьерный путь в 2005 году, в 2011-м году стал директором Административного департамента, а в июне 2024-го — заместителем Министра транспорта.

Иванов родился в августе 1979-го. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», а также Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Он работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Дирекция транспортного строительства», в подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждениях, возглавлял Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, работал заместителем директора Департамента регионального развития и инфраструктуры, далее — заместителем директора Департамента строительства Правительства Российской Федерации.

На службу в Минтранс России Иванов пришел в 2022 году, с июня 2024-го стал первым заместителем министра транспорта.