В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров

В Минтрансе поменяют первого замминистра — им станет Константин Пашков, который работает в ведомстве с 2005 года. Он будет курировать финансы, науку, образование и связи с общественностью

Константин Пашков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Первым замминистра транспорта в ближайшее время будет назначен Константин Пашков, который работает в министерстве с 2005 года. Об этом рассказали РБК два источника, знакомые с кадровой перестановкой, один из них уточняет, что соответствующий приказ уже подписан.

В новом качестве он будет курировать финансы, науку, кадры, образование и связи с общественностью, рассказал источник РБК. «Назначение превращает позицию Пашкова в поддерживающее звено для всех подразделений министерства и говорит о высоком доверии нового министра», — добавил он. Второй отметил, что первый замминистра выполняет функции главы ведомства в отсутствие министра.

Константин Пашков — действительный государственный советник Российской Федерации первого класса (высший чин федеральной госслужбы в России), говорится на сайте Минтранса. Родился в августе 1976 года в подмосковном Пушкино. В 2000 году окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, в 2013 году прошел подготовку высшего уровня резерва управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

В 1999–2002 годах Пашков был начальником пресс-службы Московской железной дороги. В 2002–2005 годах работал на разных должностях в Министерстве путей сообщения и РЖД. С 2005 года работает в Минтрансе: в 2005–2011 годах в должности советника министра, замдиректора административного департамента, в 2011–2024 годах — в должности директора административного департамента министерства. В июне 2024 года назначен на позицию заместителя министра транспорта. Таким образом, Пашков успел поработать в министерстве при шести министрах, начиная с Игоря Левитина.

Валентин Иванов (работает в Минтрансе с января 2022 года, в должности первого зама — с июля 2024 года) останется в министерстве в статусе замминистра и продолжит курировать реконструкцию аэродромов, объектов железнодорожной, морской, речной транспортной инфраструктуры и строительство пунктов пропуска.

Источник, близкий к Минтрансу, говорит, что задача по развитию пунктов пропуска считается в ведомстве одной из приоритетных: только в 2025 году министерство планирует завершить строительные работы в трех автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе.

В июле Минтранс возглавил Андрей Никитин, возглавлявший в 2011–2017 годах Агентство стратегических инициатив (АСИ), а в 2017–2025 годах бывший губернатором Новгородской области. В сентябре РБК рассказывал о готовящихся кадровых перестановках в министерстве: должность замминистра, курирующего цифровизацию, получит замглавы Росморречфлота Борис Ташимов, а позицию замминистра, отвечающего за дорожно-строительную отрасль, займет замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

В Минтрансе отказались от комментариев.