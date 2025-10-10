В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров
Первым замминистра транспорта в ближайшее время будет назначен Константин Пашков, который работает в министерстве с 2005 года. Об этом рассказали РБК два источника, знакомые с кадровой перестановкой, один из них уточняет, что соответствующий приказ уже подписан.
В новом качестве он будет курировать финансы, науку, кадры, образование и связи с общественностью, рассказал источник РБК. «Назначение превращает позицию Пашкова в поддерживающее звено для всех подразделений министерства и говорит о высоком доверии нового министра», — добавил он. Второй отметил, что первый замминистра выполняет функции главы ведомства в отсутствие министра.
Константин Пашков — действительный государственный советник Российской Федерации первого класса (высший чин федеральной госслужбы в России), говорится на сайте Минтранса. Родился в августе 1976 года в подмосковном Пушкино. В 2000 году окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, в 2013 году прошел подготовку высшего уровня резерва управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
В 1999–2002 годах Пашков был начальником пресс-службы Московской железной дороги. В 2002–2005 годах работал на разных должностях в Министерстве путей сообщения и РЖД. С 2005 года работает в Минтрансе: в 2005–2011 годах в должности советника министра, замдиректора административного департамента, в 2011–2024 годах — в должности директора административного департамента министерства. В июне 2024 года назначен на позицию заместителя министра транспорта. Таким образом, Пашков успел поработать в министерстве при шести министрах, начиная с Игоря Левитина.
Валентин Иванов (работает в Минтрансе с января 2022 года, в должности первого зама — с июля 2024 года) останется в министерстве в статусе замминистра и продолжит курировать реконструкцию аэродромов, объектов железнодорожной, морской, речной транспортной инфраструктуры и строительство пунктов пропуска.
Источник, близкий к Минтрансу, говорит, что задача по развитию пунктов пропуска считается в ведомстве одной из приоритетных: только в 2025 году министерство планирует завершить строительные работы в трех автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе.
В июле Минтранс возглавил Андрей Никитин, возглавлявший в 2011–2017 годах Агентство стратегических инициатив (АСИ), а в 2017–2025 годах бывший губернатором Новгородской области. В сентябре РБК рассказывал о готовящихся кадровых перестановках в министерстве: должность замминистра, курирующего цифровизацию, получит замглавы Росморречфлота Борис Ташимов, а позицию замминистра, отвечающего за дорожно-строительную отрасль, займет замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко.
В Минтрансе отказались от комментариев.
Читайте РБК в Telegram
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов