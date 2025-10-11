Росавиация опровергла открытие нелетного с 2022 аэропорта Ростова-на-Дону

Информация о возобновлении полетов в аэропорту Ростов-на-Дону (Платов) не соответствует действительности, сообщил «РБК Ростов» представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По соображениям безопасности полетов он [аэропорт] остается закрытым», — сказал он.

Ранее «Привет-Ростов.ру» сообщил, что аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону открывается с 26 октября.

После начала военной операции в феврале 2022 года, аэропорт «Платов» приостановил полеты. Кроме Платова приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Спустя несколько лет, некоторые аэропорты начали открывать. Например, в мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу, в сентябре 2025 года Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара.