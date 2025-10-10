Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России

Skyranger 35 (Фото: IMAGO / Zoonar.com / Sergey Kohl / Global Look Press)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall направит Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет средств, полученных от замороженных активов России, говорится в пресс-релизе компании.

«Компания Rheinmetall поставляет Украине очередные партии зенитных ракетных комплексов Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов», — указано в сообщении.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Украину за оказанное доверие и страну ЕС за поддержку. Какая именно страна обеспечит финансирование поставок, в сообщении не уточняется. Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме.

После начала военной операции на Украине ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы Банка России в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

В прошлом году страны «Большой семерки» оформили программу Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предполагает выделение средств Киеву в общей сложности на €45 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. В 2025 году Украина получила по ней $25,5 млрд.

Россия считает использование своих заблокированных активов воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа.