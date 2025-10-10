 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России

Rheinmetall передаст Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Skyranger 35
Skyranger 35 (Фото: IMAGO / Zoonar.com / Sergey Kohl / Global Look Press)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall направит Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет средств, полученных от замороженных активов России, говорится в пресс-релизе компании.

«Компания Rheinmetall поставляет Украине очередные партии зенитных ракетных комплексов Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов», — указано в сообщении.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Украину за оказанное доверие и страну ЕС за поддержку. Какая именно страна обеспечит финансирование поставок, в сообщении не уточняется. Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме.

После начала военной операции на Украине ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы Банка России в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

В прошлом году страны «Большой семерки» оформили программу Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предполагает выделение средств Киеву в общей сложности на €45 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. В 2025 году Украина получила по ней $25,5 млрд.

Россия считает использование своих заблокированных активов воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа.

