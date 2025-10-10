Киев заявил о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимней Олимпиады-2026. Об этом журналистам заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает корреспондент «РБК Украина».

Тихий добавил, что начать перемирие Украина готова уже сейчас.

Древнегреческая традиция «экехерия», или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году Международный олимпийский комитет (МОК) возродил эту традицию.

РБК направил запрос в МИД России.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее глава итальянского МИДа заявил, что Италия предложит ООН объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящей зимней Олимпиады.

МОК в сентябре разрешил российским спортсменам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. На Играх-2026 российские атлеты не смогут принять участие в церемонии открытия, не будут участвовать в командных видах. Награды, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в медальной таблице. Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде.

В 2025 году президент России Владимир Путин дважды объявлял перемирие — на Пасху и по случаю 80-летия Победы. Последнее завершилось в полночь 11 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг перемирие по случаю 9 Мая, так как Киев настаивал на 30-дневном прекращении огня. На Пасху Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.