Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже

Российский пловец сообщил, что его предупреждали о возникновении проблем в сборной, в случае если он в нейтральным статусе поедет на Олимпиаду-2024. В итоге он отказался от нейтрального статуса

Иван Гирев (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады-2020 Иван Гирев рассказал «РИА Новости», что ему угрожали проблемами в случае поездки на Игры-2024.

Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года, но не выступал на международных турнирах. В апреле 2024-го он попросил этот статус аннулировать. По словам первого вице-президента Федерации водных видов спорта России Владимира Сальникова, у пловца изначально не было желания выступать в нейтральном статусе. Сам Гирев говорил, что готов принимать участие в соревнованиях на этих условиях, если такое решение будет «принято страной». В итоге в Играх в Париже выступил только один российский пловец — Евгений Сомов, который проживает в США.

Все лидеры сборной России по плаванию отказались получать нейтральный статус для участия в Олимпиаде. В ноябре 2024 года критерии допуска пловцов были смягчены World Aquatics, и российские спортсмены с тех пор начали массово получать нейтральный статус. Получил его и Гирев.

«Когда дело шло к чемпионату России, начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться в том же направлении, к Парижу, то, скорее всего, в сборной для меня все закончится. Это если вкратце, без учета санкций, которые хотели наложить», — рассказал 25-летний Гирев, не уточнив, кто конкретно оказывал на него давление.

Пловец признался, что с 2021 года стремился «понимать себя» и «как нужно тренироваться индивидуально», что дало результат в 2023-м, поэтому «отказываться от нейтрального статуса не было причин».

При этом в 2024-м пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус и пыталась отобраться на Игры, но этого не получилось. Она не говорила, что могут последовать какие-то санкции. «Я не могу думать за тех людей, которые все это говорили, и почему отношения были разные. Это уже случилось тогда, когда я отменил свой статус. Юля не отобралась на Олимпиаду. Федерация, наверное, понимала, что она просто не успеет, и, возможно, поэтому ей ничего не говорили», — добавил Гирев.

Гирев — серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем, чемпион мира-2025 в комбинированной эстафета 4х100 м, двукратный серебряный призер мировых первенств.