 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2024 в Париже⁠,
0

Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже

Пловец Гирев рассказал, как ему угрожали проблемами в случае поездки на ОИ-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российский пловец сообщил, что его предупреждали о возникновении проблем в сборной, в случае если он в нейтральным статусе поедет на Олимпиаду-2024. В итоге он отказался от нейтрального статуса
Иван Гирев
Иван Гирев (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады-2020 Иван Гирев рассказал «РИА Новости», что ему угрожали проблемами в случае поездки на Игры-2024.

Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года, но не выступал на международных турнирах. В апреле 2024-го он попросил этот статус аннулировать. По словам первого вице-президента Федерации водных видов спорта России Владимира Сальникова, у пловца изначально не было желания выступать в нейтральном статусе. Сам Гирев говорил, что готов принимать участие в соревнованиях на этих условиях, если такое решение будет «принято страной». В итоге в Играх в Париже выступил только один российский пловец — Евгений Сомов, который проживает в США.

Все лидеры сборной России по плаванию отказались получать нейтральный статус для участия в Олимпиаде. В ноябре 2024 года критерии допуска пловцов были смягчены World Aquatics, и российские спортсмены с тех пор начали массово получать нейтральный статус. Получил его и Гирев.

«Когда дело шло к чемпионату России, начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться в том же направлении, к Парижу, то, скорее всего, в сборной для меня все закончится. Это если вкратце, без учета санкций, которые хотели наложить», — рассказал 25-летний Гирев, не уточнив, кто конкретно оказывал на него давление.

Пловец признался, что с 2021 года стремился «понимать себя» и «как нужно тренироваться индивидуально», что дало результат в 2023-м, поэтому «отказываться от нейтрального статуса не было причин».

При этом в 2024-м пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус и пыталась отобраться на Игры, но этого не получилось. Она не говорила, что могут последовать какие-то санкции. «Я не могу думать за тех людей, которые все это говорили, и почему отношения были разные. Это уже случилось тогда, когда я отменил свой статус. Юля не отобралась на Олимпиаду. Федерация, наверное, понимала, что она просто не успеет, и, возможно, поэтому ей ничего не говорили», — добавил Гирев.

Гирев — серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем, чемпион мира-2025 в комбинированной эстафета 4х100 м, двукратный серебряный призер мировых первенств.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Иван Гирев Олимпиада-2024 нейтральный статус
Материалы по теме
Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ за кражу в duty free Сингапура
Спорт
Российский пловец-рекордсмен допустил участие в «Олимпиаде на стероидах»
Спорт
Российскую чемпионку Европы по плаванию среди слепых отстранили за допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем Общество, 21:09
Спецпредставителя губернатора Петербурга отправили в СИЗО Общество, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира Политика, 20:50
Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера Спорт, 20:46
Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США Общество, 20:32
«У него не было шансов». ИноСМИ — о решении не давать Трампу премию мира Политика, 20:18
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области Политика, 20:17
Дмитриев отметил участие Мелании Трамп в возвращении российской девочки Политика, 20:14
Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си Цзиньпином Политика, 20:04
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина Политика, 20:00