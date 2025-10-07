 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Италия предложит ООН ввести олимпийское перемирие на время Игр-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале 2026 года
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Италия предложит ООН объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом рассказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В связи с Олимпийскими играми мы представляем в Организацию Объединенных Наций предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая войны на Украине и на Ближнем Востоке», — цитирует Таяни агентство ANSA.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

Древнегреческая традиция «экехерия», или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году МОК возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 перемирие
