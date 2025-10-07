Италия предложит ООН ввести олимпийское перемирие на время Игр-2026
Италия предложит ООН объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом рассказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
«Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В связи с Олимпийскими играми мы представляем в Организацию Объединенных Наций предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая войны на Украине и на Ближнем Востоке», — цитирует Таяни агентство ANSA.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.
Древнегреческая традиция «экехерия», или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году МОК возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов