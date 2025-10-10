 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню «Служить России»

Сюжет
Военная операция на Украине

Часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню «Служить России»
Video

Подразделения Корейской народной армии, помогавшие российским вооруженным силам в освобождении Курской области, прошли парадным строем по площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом рассказал журналистам зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Мы, естественно, поучаствовали в ряде мероприятий праздничных, которые проходили, апогеем которых, конечно, стал прекрасный парад, который только что состоялся», — рассказал Медведев (цитата по ТАСС).

Он отметил, что подразделение корейских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине, проходило под двумя флагами — Кореи и России.

«Это, конечно, берет за сердце», — поделился политик.

Участвовавшие в освобождении Курской области корейские военные прошли по центральной улице Пхеньяна под марш на мотив песни «Служить России».

Войска КНДР принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ согласно условиям ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией, согласно которому если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами.

Медведев после прибытия в КНДР заявил, что «враги напрягаются»
Политика
Дмитрий Медведев и Им Чхон Ир во время встречи в аэропорту Пхеньяна, 8 октября 2025 года

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прибыла в столицу КНДР 8 октября для участия в мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.

В ходе визита Медведев встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и поблагодарил его за «союзнические решения», а также возложил цветы к памятникам экс-главам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Также российский политик передал Ким Чен Ыну приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

