 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нобелевская премия⁠,
0

Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии

Сюжет
Нобелевская премия

Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью решение Нобелевского комитета о выборе лауреата одноименной премии мира, передает «Пул Первого».

«Глупость полная. [Президент США Дональд] Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в последнее время Нобелевская премия мира «присуждалась вообще лишь бы кому», включая одного из бывших президентов США (44-й президент США Барак Обама. — РБК), который стал лауреатом премии, не сделав для этого ничего значительного.

«Трамп немало сделал для мира. Они [члены Нобелевского комитета] очень плохую услугу оказали самому мирному процессу. Во всех точках. Трамп может обидеться. Нобелевский комитет не премию мира присудил, а присудил премию тем, кто не заинтересован в мире», — подчеркнул президент Белоруссии, назвав решение членов комитета «близоруким».

Лауреаты Нобелевской премии мира: остановка войн и борьба с автократами
Фотогалерея 

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

Как заявил ранее Трамп, «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Он не раз говорил, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. Президент США также отметил, что не рассчитывает получить премию.

В Кремле назвали авторитет Нобелевской премии утраченным. Президент Владимир Путин отметил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы».

Трамп поблагодарил Путина за эти слова и разместил в сети Truth Social видео с заявлением российского президента с фразой «Спасибо президенту Путину».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Александр Лукашенко Дональд Трамп Нобелевская премия мира
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Материалы по теме
Путин ответил на вопрос, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира
Политика
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира
Политика
Кремль заявил о готовности поддержать Нобелевскую премию мира Трампу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Узбекистане участника спецоперации осудили за наемничество Общество, 19:30
NYT узнала о предложении Мадуро передать США природные ресурсы Венесуэлы Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
«Металлург» обыграл «Торпедо» в дебютном матче Кузнецова Спорт, 19:17
В Петербурге за парковку начнут брать до ₽360 в час Авто, 19:12
Ученые впервые запечатлели черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга Технологии и медиа, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии Политика, 18:57
Цена нефти Brent впервые за четыре месяца упала ниже $63 за баррель Инвестиции, 18:55
Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет Общество, 18:53
Суд избрал бывшему медиаменеджеру Пригожина Малькевичу меру пресечения Общество, 18:50
Правительство одобрило рост налогового вычета для семей с ПДС до ₽1 млн Экономика, 18:47
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Ираном Спорт, 18:42