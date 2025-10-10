Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью решение Нобелевского комитета о выборе лауреата одноименной премии мира, передает «Пул Первого».

«Глупость полная. [Президент США Дональд] Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в последнее время Нобелевская премия мира «присуждалась вообще лишь бы кому», включая одного из бывших президентов США (44-й президент США Барак Обама. — РБК), который стал лауреатом премии, не сделав для этого ничего значительного.

«Трамп немало сделал для мира. Они [члены Нобелевского комитета] очень плохую услугу оказали самому мирному процессу. Во всех точках. Трамп может обидеться. Нобелевский комитет не премию мира присудил, а присудил премию тем, кто не заинтересован в мире», — подчеркнул президент Белоруссии, назвав решение членов комитета «близоруким».

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

Как заявил ранее Трамп, «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Он не раз говорил, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. Президент США также отметил, что не рассчитывает получить премию.

В Кремле назвали авторитет Нобелевской премии утраченным. Президент Владимир Путин отметил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы».

Трамп поблагодарил Путина за эти слова и разместил в сети Truth Social видео с заявлением российского президента с фразой «Спасибо президенту Путину».