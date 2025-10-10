Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео

Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня в Газе

Video

Тысячи палестинцев вернулись в свои покинутые дома после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и израильские войска начали отступать из некоторых районов Газы 10 октября, передает Reuters.

Большая колонна людей передвигается на север в сторону города Газа. Израиль начал отвод войск в 12:00 (местное время совпадает с московским. — РБК).

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный план президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, на первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа. В течение 72 часов после отвода войск ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших.