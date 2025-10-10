 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео

Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео
Video

Тысячи палестинцев вернулись в свои покинутые дома после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и израильские войска начали отступать из некоторых районов Газы 10 октября, передает Reuters.

Большая колонна людей передвигается на север в сторону города Газа. Израиль начал отвод войск в 12:00 (местное время совпадает с московским. — РБК).

Kan назвал дату визита Трампа в Израиль
Политика
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (слева направо)

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный план президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, на первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа. В течение 72 часов после отвода войск ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
сектор Газа Израиль
Материалы по теме
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы
Политика
ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена
Политика
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером Спорт, 17:55
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске Политика, 17:52
Новый максимум биткоина и позиция ЦБ. События недели на крипторынке Крипто, 17:49
Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой Общество, 17:46
В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров Политика, 17:45
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж Общество, 17:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82 Инвестиции, 17:40
На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими Общество, 17:37
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео Политика, 17:34
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна Общество, 17:27
Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы Спорт, 17:24