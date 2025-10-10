 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями

Во Дворце нации в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств &ndash; участников СНГ, 10 октября 2025 года
Во Дворце нации в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств – участников СНГ, 10 октября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Душанбе на заседание Совета глав государств СНГ, после официальных мероприятий провели часовую встречу за закрытыми дверями, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

В саммите в том числе принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, его визит в Таджикистан завершен.

Путин пожелал странам СНГ «не разъехаться далеко друг от друга»
Политика
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита СНГ. На заседании Совета глав государств объединения подписали пакет документов, в их числе ‒ решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.

Путин также провел отдельную встречу с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
СНГ Душанбе Россия Белоруссия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин заявил о поддержке Россией решения создать формат «СНГ плюс»
Политика
Путин раскрыл президентам стран СНГ итоги встречи на Аляске
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах Бизнес, 16:31
ПСБ представил банк для предпринимателей в мессенджере MAX Пресс-релиз, 16:25
Итоги кинофестиваля «Маяк-2025»: ода дебютам и визионерству Стиль, 16:25
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки Спорт, 16:22
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву Политика, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться Политика, 16:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями Политика, 16:11
Как противница Чавеса и Мадуро пришла к Нобелевской премии мира 16:11
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений Политика, 16:09
«Правотех» подвел итоги конкурса инновационных проектов «Импульс» Пресс-релиз, 16:08
Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам Инвестиции, 16:07
Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю Бизнес, 16:03
Собянин показал проект парка на месте монорельса Город, 16:00