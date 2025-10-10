Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями
Лидеры стран СНГ, собравшиеся в Душанбе на заседание Совета глав государств СНГ, после официальных мероприятий провели часовую встречу за закрытыми дверями, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
В саммите в том числе принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, его визит в Таджикистан завершен.
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита СНГ. На заседании Совета глав государств объединения подписали пакет документов, в их числе ‒ решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.
Путин также провел отдельную встречу с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
