 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша предложила Украине доступ к терминалу СПГ перед холодами

Сюжет
Военная операция на Украине
СПГ-терминал в Свиноуйсьце, Польша
СПГ-терминал в Свиноуйсьце, Польша (Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press)

Польша в преддверии зимы готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам во Львове, передает польское агентство WNP.

«Польша уже обдумывает, как поддержать Украину. <...> Генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосетей между Украиной и Польшей и, конечно же, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце — готовы это предоставить», — заявил он на пресс-конференции.

В Польше ответили на слова Меркель о роли в начале конфликта на Украине
Политика
Матеуш Моравецкий

В течение утра 10 октября представители украинских властей и энергетической компании ДТЭК сообщали о повреждениях энергетических объектов в различных регионах Украины. Без света и воды остался Киев, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях.

Министерство обороны России сообщило, что ночью был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. В военном ведомстве отметили, что это стало «ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Радослав Сикорский Польша Украина
Материалы по теме
Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России
Политика
Киев призвал жителей Запорожья ограничить потребление газа после взрывов
Политика
Зеленский перечислил области, где зафиксированы отключения электричества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах Бизнес, 16:31
ПСБ представил банк для предпринимателей в мессенджере MAX Пресс-релиз, 16:25
Итоги кинофестиваля «Маяк-2025»: ода дебютам и визионерству Стиль, 16:25
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки Спорт, 16:22
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву Политика, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться Политика, 16:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями Политика, 16:11
Как противница Чавеса и Мадуро пришла к Нобелевской премии мира 16:11
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений Политика, 16:09
«Правотех» подвел итоги конкурса инновационных проектов «Импульс» Пресс-релиз, 16:08
Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам Инвестиции, 16:07
Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю Бизнес, 16:03
Собянин показал проект парка на месте монорельса Город, 16:00