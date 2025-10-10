Польша предложила Украине доступ к терминалу СПГ перед холодами
Польша в преддверии зимы готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам во Львове, передает польское агентство WNP.
«Польша уже обдумывает, как поддержать Украину. <...> Генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосетей между Украиной и Польшей и, конечно же, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце — готовы это предоставить», — заявил он на пресс-конференции.
В течение утра 10 октября представители украинских властей и энергетической компании ДТЭК сообщали о повреждениях энергетических объектов в различных регионах Украины. Без света и воды остался Киев, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях.
Министерство обороны России сообщило, что ночью был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. В военном ведомстве отметили, что это стало «ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России».
