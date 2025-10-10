В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.
Материал дополняется
