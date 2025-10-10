 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.

Материал дополняется

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Александра Озерова
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
