В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.

