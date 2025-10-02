В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушна тревога, сообщил глава города Михаил Развожаев.
В ночь на 2 октября над Крымом сбили 13 беспилотников, сообщало Минобороны.
В конце сентября Развожаев сообщал, что в Севастополе был отражен налет беспилотников на большом расстоянии от берега. Объекты в городе не пострадали.
