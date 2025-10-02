 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушна тревога, сообщил глава города Михаил Развожаев.

В ночь на 2 октября над Крымом сбили 13 беспилотников, сообщало Минобороны.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В конце сентября Развожаев сообщал, что в Севастополе был отражен налет беспилотников на большом расстоянии от берега. Объекты в городе не пострадали.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Севастополь
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию Общество, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске Политика, 20:59
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 20:58
Путин назвал Трампа «комфортным собеседником» Политика, 20:55
Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения Политика, 20:54
Путин заявил, что погибший сын замглавы ЦРУ воевал достойно Политика, 20:49
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 20:48
Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве Политика, 20:47
За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов Политика, 20:41
Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина Политика, 20:40
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США Экономика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:32