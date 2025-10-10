В Подмосковье мужчина попытался напасть на врачей в больнице
В подмосковной Лобне вооруженный ножом мужчина проник на территорию Лобненской больницы и попытался напасть на сотрудников медицинского учреждения, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Врачи смогли самостоятельно остановить дебошира, сказал собеседник.
Об инциденте также сообщил MSK1 со ссылкой на сотрудницу учреждения, отметив, что мужчину передали полиции.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии задержанного нарушителя. На них медики удерживают лежащего на полу мужчину со скрученными руками.
В июле в Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинских работников больницы № 8.
Заместитель главного врача и секретарь учреждения получили серьезные ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
