Общество⁠,
0

В Подмосковье мужчина попытался напасть на врачей в больнице

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В подмосковной Лобне вооруженный ножом мужчина проник на территорию Лобненской больницы и попытался напасть на сотрудников медицинского учреждения, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Врачи смогли самостоятельно остановить дебошира, сказал собеседник.

Об инциденте также сообщил MSK1 со ссылкой на сотрудницу учреждения, отметив, что мужчину передали полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии задержанного нарушителя. На них медики удерживают лежащего на полу мужчину со скрученными руками.

В Германии неизвестные напали с ножом на новоизбранного мэра
Политика
Фото:dpa / Reuters

В июле в Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинских работников больницы № 8.

Заместитель главного врача и секретарь учреждения получили серьезные ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

