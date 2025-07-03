В Иркутске мужчина с ножом напал на врачей, двое в тяжелом состоянии

Пациент с ножом напал на замглавврача и секретаря больницы в Иркутске, женщины — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Кобзев. Напавший объяснил, что его «лишили права на жизнь по конвенции ООН о правах инвалидов».

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Утром 3 июля в городской клинической больнице № 8 в Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинских работников, его задержали, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни. <...> Что послужило причиной, еще предстоит выяснить. Со своей стороны отмечу, что мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, правоохранительные и следственные органы», — написал он в телеграм-канале.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России, уточнили в отделе СК по Иркутской области. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Телеграм-канал Babr Mash выложил кадры, на которых видно лицо мужчины, которого скрутили и прижали к столу. «Хотел убить врача <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — говорит мужчина.

Телеграм-канал отметил, что напавший ранее несколько раз приходил с жалобами в городскую клиническую № 8.

Сообщая об инциденте, Кобзев также напомнил, что в 2024 году пациент, которого забрала бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы, внезапно избил фельдшера Александра Печелатова, он умер.