Жителя Севастополя обвинили в сборе информации об объектах ПВО для Киева

Жителя Севастополя обвинили в госизмене за сбор информации о ПВО для Киева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 45-летнего жителя Севастополя по подозрению в сборе информации о расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в Крыму, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что житель Севастополя посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении. На время расследования фигуранта дела поместили под стражу в СИЗО на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ЦОС ФСБ.

В этом же месяце другой житель Севастополя получил 15 лет колонии за попытку взорвать железнодорожный мост по заданию украинской разведки. Осужденного также завербовали через мессенджер. В доме у него нашли склад взрывчатки: самодельную бомбу, три пакета взрывчатки общим весом 1,7 кг, детонаторы и аппаратуру для подрыва.