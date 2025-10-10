Жителя Севастополя обвинили в сборе информации об объектах ПВО для Киева
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 45-летнего жителя Севастополя по подозрению в сборе информации о расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в Крыму, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Установлено, что житель Севастополя посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении. На время расследования фигуранта дела поместили под стражу в СИЗО на два месяца.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ЦОС ФСБ.
В этом же месяце другой житель Севастополя получил 15 лет колонии за попытку взорвать железнодорожный мост по заданию украинской разведки. Осужденного также завербовали через мессенджер. В доме у него нашли склад взрывчатки: самодельную бомбу, три пакета взрывчатки общим весом 1,7 кг, детонаторы и аппаратуру для подрыва.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов