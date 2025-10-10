Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

Сделку поддержало большинство министров, однако некоторые не согласились с ней, сообщают издание и телеканал Kan. Их данные относительно тех, кто согласился с положениями и выступил против, различаются.

Ранее ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников, освобождения которых страны соответственно добиваются в рамках договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Обмен заложниками и заключенными является частью плана США по прекращению боевых действий в Газе, который представил президент Дональд Трамп в конце сентября.

В секторе Газа остаются 48 израильских заложников, предположительно, только около 20 из них живы.

Согласно плану из 20 пунктов США, ХАМАС в течение 72 часов должен освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и вернуть тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

ХАМАС сообщил о получении от посредников гарантий того, что война с Израилем закончена. Глава переговорной группы от группировки Халиль аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осужденных Израилем, и еще 1,7 тыс. выходцев из сектора Газа, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.