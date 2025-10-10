 Перейти к основному контенту
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

Сделку поддержало большинство министров, однако некоторые не согласились с ней, сообщают издание и телеканал Kan. Их данные относительно тех, кто согласился с положениями и выступил против, различаются.

Ранее ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников, освобождения которых страны соответственно добиваются в рамках договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Обмен заложниками и заключенными является частью плана США по прекращению боевых действий в Газе, который представил президент Дональд Трамп в конце сентября.

В секторе Газа остаются 48 израильских заложников, предположительно, только около 20 из них живы.

ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена
Политика
Обстановка на израильской стороне границы с сектором Газа

Согласно плану из 20 пунктов США, ХАМАС в течение 72 часов должен освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и вернуть тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

ХАМАС сообщил о получении от посредников гарантий того, что война с Израилем закончена. Глава переговорной группы от группировки Халиль аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осужденных Израилем, и еще 1,7 тыс. выходцев из сектора Газа, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

