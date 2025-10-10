Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года, британский биолог Джон Гердон, чьи исследования заложили основу для клонирования млекопитающих, умер в возрасте 92 лет, сообщает Daily Star.

Издание отмечает, что Гердона называют «крестным отцом» клонирования, поскольку по его методу ученые Эдинбургского университета успешно клонировали овцу по кличке Долли. Это стало первым случаем клонирования млекопитающего из зрелой клетки.

В 1962 году, как пишет издание, Гердон провел первый в истории успешный эксперимент по клонированию. Ученый извлек генетический материал из клетки лягушки, поместил его в лишенную ядра яйцеклетку и наблюдал за развитием нового головастика.

Успешное клонирование лягушки впервые доказало, что зрелая клетка содержит полный набор генетической информации для создания целого организма. Это открытие опровергло существовавшее убеждение, что после дифференциации стволовые клетки теряют возможность становиться основой для создания других типов клеток.

Позже метод Гердона лег в основу клонирования овечки Долли.

Кроме Нобелевской премии по медицине, Гердон был удостоен множества других престижных наград, в том числе премии Пауля Эрлиха и Людвига Дармштедтера, Королевской медали и Международную премию по биологии. В Великобритании ученого посвятили в сэры.