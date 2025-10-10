 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года, британский биолог Джон Гердон, чьи исследования заложили основу для клонирования млекопитающих, умер в возрасте 92 лет, сообщает Daily Star.

Издание отмечает, что Гердона называют «крестным отцом» клонирования, поскольку по его методу ученые Эдинбургского университета успешно клонировали овцу по кличке Долли. Это стало первым случаем клонирования млекопитающего из зрелой клетки.

В 1962 году, как пишет издание, Гердон провел первый в истории успешный эксперимент по клонированию. Ученый извлек генетический материал из клетки лягушки, поместил его в лишенную ядра яйцеклетку и наблюдал за развитием нового головастика.

Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии
Технологии и медиа
Фото:Tom Little / Reuters

Успешное клонирование лягушки впервые доказало, что зрелая клетка содержит полный набор генетической информации для создания целого организма.  Это открытие опровергло существовавшее убеждение, что после дифференциации стволовые клетки теряют возможность становиться основой для создания других типов клеток.

Позже метод Гердона лег в основу клонирования овечки Долли.

Кроме Нобелевской премии по медицине, Гердон был удостоен множества других престижных наград, в том числе премии Пауля Эрлиха и Людвига Дармштедтера, Королевской медали и Международную премию по биологии. В Великобритании ученого посвятили в сэры.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
умер ученый овца клонирование Великобритания
Материалы по теме
Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии
Технологии и медиа
Нобелевскую премию по химии дали создателям металл-органических каркасов
Общество
Нобелевку по медицине дали за открытия в сфере иммунной толерантности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кто в числе самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ Спорт, 00:01
Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на рынке газа Бизнес, 00:01
Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России Политика, 09 окт, 23:43
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области Политика, 09 окт, 23:36
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России Политика, 09 окт, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 09 окт, 23:24
Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии Политика, 09 окт, 22:52