Общество⁠,
0

Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске водитель въехал в людей у остановки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областном Минздраве. 

В ДТП с выездом легковушки на встречку в Ижевске погибли четыре человека
Общество
Фото:Госавтоинспекция Удмуртии

Инцидент произошел около 21.45 (17:45 мск). Водитель, управляющий Volkswagen Polo, наехал на людей, стоявших у остановки Октябрьский универмаг. В ведомстве отметили, что у мужчины выявили признаки алкогольного опьянения. 

Как передает «Новосибирск онлайн», мужчина был за рулем автомобиля каршеринга. По словам очевидца, в салоне также находились девушка и еще один молодой человек.

«Сами они пострадали не критично, водитель бровь рассек, пассажир, вроде, руку, девушка целая была, без видимых повреждений», — сказал очевидец, заявив, что пассажиры на остановке пострадали гораздо сильнее.

Он добавил, что в основном на остановке стояли женщины на вид 35-45 лет и мужчина, также там находился ребенок.

На западе Москвы машина наехала на пешеходов
Общество
Фото:dzdmos / Telegram

