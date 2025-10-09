Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске водитель въехал в людей у остановки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областном Минздраве.

Инцидент произошел около 21.45 (17:45 мск). Водитель, управляющий Volkswagen Polo, наехал на людей, стоявших у остановки Октябрьский универмаг. В ведомстве отметили, что у мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.

Как передает «Новосибирск онлайн», мужчина был за рулем автомобиля каршеринга. По словам очевидца, в салоне также находились девушка и еще один молодой человек.

«Сами они пострадали не критично, водитель бровь рассек, пассажир, вроде, руку, девушка целая была, без видимых повреждений», — сказал очевидец, заявив, что пассажиры на остановке пострадали гораздо сильнее.

Он добавил, что в основном на остановке стояли женщины на вид 35-45 лет и мужчина, также там находился ребенок.