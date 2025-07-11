 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На западе Москвы машина наехала на пешеходов

Пять человек пострадали в результате наезда машины на пешеходов на западе Москвы
Фото: dzdmos / Telegram
Фото: dzdmos / Telegram

На Бережковской набережной в Москве легковушка наехала на пешеходов, сообщает городской дептранс в телеграм-канале.

«Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении. В связи с этим в районе аварии затруднено движение на 300 м.

По данным департамента здравоохранения города Москвы, предварительно, пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь.

Как сообщает телеграм-канал Shot, кроссовер сбил пешеходов, когда те переходили дорогу. Марка машины не уточняется.

На западе Москвы машина наехала на пешеходов
Video

На трассе М-4 «Дон» из-за аварии загорелись семь машин
Общество

Ранее, 9 июля, в Московской области на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск столкнулись автомобиль и микроавтобус. Водитель легковушки и 10-летний пассажир погибли. Еще восемь человек попали в больницу.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
ДТП Москва пешеходы пострадавшие
Материалы по теме
В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей
Общество
На трассе М-4 «Дон» из-за аварии загорелись семь машин
Общество
Кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли мужчина и подросток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске Общество, 23:43
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Домодедово Общество, 23:41
Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину Политика, 23:11
В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет Общество, 22:40
На западе Москвы машина наехала на пешеходов Общество, 22:37
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Bloomberg узнал детали о новом режиме потолка цен на российскую нефть Политика, 22:08
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Румынии медведица растерзала туриста после селфи с детенышами Общество, 21:52
«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче Спорт, 21:36
Глава службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине Политика, 21:33
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Новичок РПЛ объявил о переходе футболиста «Локомотива» Спорт, 21:19
«Мосгортранс» объяснил поступок водителя, высадившего пассажиров в жару Общество, 21:17
Кабмин предложил уголовное наказание за добычу золота без уплаты налогов Экономика, 21:13