На западе Москвы машина наехала на пешеходов
На Бережковской набережной в Москве легковушка наехала на пешеходов, сообщает городской дептранс в телеграм-канале.
«Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении. В связи с этим в районе аварии затруднено движение на 300 м.
По данным департамента здравоохранения города Москвы, предварительно, пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь.
Как сообщает телеграм-канал Shot, кроссовер сбил пешеходов, когда те переходили дорогу. Марка машины не уточняется.
Ранее, 9 июля, в Московской области на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск столкнулись автомобиль и микроавтобус. Водитель легковушки и 10-летний пассажир погибли. Еще восемь человек попали в больницу.
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