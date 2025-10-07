 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В ДТП с выездом легковушки на встречку в Ижевске погибли четыре человека

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Водитель Hyundai Solaris и три пешехода погибли в результате ДТП, при котором легковой автомобиль проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, наехал на людей и автобус в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в своем телеграм-канале.

Днем 7 октября 65-летний водитель Hyundai Solaris, находясь на регулируемом перекрестке улиц Удмуртская, Кирова, Авангардная, не дождавшись зеленого сигнала светофора, выехал на встречную полосу и наехал на трех женщин-пешеходов.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка — погибли на месте дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Кроме того, легковой автомобиль наехал на междугородний автобус, которым управлял 37-летний водитель, перевозил 15 пассажиров. В автобусе пострадавших нет.

Последствия ДТП на Большой Серпуховской улице в Москве

На кадрах, опубликованных региональным МЧС, виден разбитый синий автомобиль, кругом стоят пожарные и полицейские машины, территория оцеплена.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДТП Удмуртия Ижевск
Материалы по теме
В Москве автомобиль после ДТП пробил ограждение набережной Яузы
Общество
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Общество
Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
ВС поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства Общество, 16:15
Развивающиеся рынки показали самый масштабный рост с 2009 года Инвестиции, 16:13
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России Политика, 16:12
В СК назвали версию пропажи семьи среди скал в Красноярском крае Общество, 16:09
Криптокомпания Tether выдвинет кандидатов в совет директоров «Ювентуса» Крипто, 16:03
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой Общество, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Мусор я или право имею»: на «Маяке» показали мультфильм «На выброс» Life, 15:49
«Ахмат» попросил судейскую комиссию разобрать скандальное удаление Ндонга
РАДИО
 Спорт, 15:47
Росавиация предупредила о потере авиапарками 539 самолетов и вертолетов Бизнес, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:40
Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года Политика, 15:38
Владислав Бакальчук подал в суд иск о порядке общения с детьми Общество, 15:38