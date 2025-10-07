В ДТП с выездом легковушки на встречку в Ижевске погибли четыре человека

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Водитель Hyundai Solaris и три пешехода погибли в результате ДТП, при котором легковой автомобиль проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, наехал на людей и автобус в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в своем телеграм-канале.

Днем 7 октября 65-летний водитель Hyundai Solaris, находясь на регулируемом перекрестке улиц Удмуртская, Кирова, Авангардная, не дождавшись зеленого сигнала светофора, выехал на встречную полосу и наехал на трех женщин-пешеходов.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка — погибли на месте дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Кроме того, легковой автомобиль наехал на междугородний автобус, которым управлял 37-летний водитель, перевозил 15 пассажиров. В автобусе пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных региональным МЧС, виден разбитый синий автомобиль, кругом стоят пожарные и полицейские машины, территория оцеплена.