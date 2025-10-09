Следствие попросило арестовать имущество зампреда партии «Яблоко»

Максим Круглов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы наложить арест на имущество экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова, которому вменяют распространение фейков об армии в постах от апреля 2022 года. Об этом РБК сообщила адвокат Наталия Тихонова.

«Совершенно в его случае даже не ожидаемая ситуация», — добавила она, отметив, что пока не знакома с причинами подобной просьбы следствия.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО возбудил уголовное дело о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» 1 октября. Следствие полагает, что Круглов в своем телеграм-канале опубликовал «ложную информацию» о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Задержанный в тот же день Круглов на последующем допросе заявил, что не помнит, публиковал ли такие посты, поэтому не признал вину. 2 октября Круглова арестовали.

Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).