 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Следствие попросило арестовать имущество зампреда партии «Яблоко»

Максим&nbsp;Круглов
Максим Круглов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы наложить арест на имущество экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова, которому вменяют распространение фейков об армии в постах от апреля 2022 года. Об этом РБК сообщила адвокат Наталия Тихонова.

«Совершенно в его случае даже не ожидаемая ситуация», — добавила она, отметив, что пока не знакома с причинами подобной просьбы следствия.

Зампреда партии «Яблоко» арестовали по делу о фейках об армии
Политика
Максим Круглов

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО возбудил уголовное дело о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» 1 октября. Следствие полагает, что Круглов в своем телеграм-канале опубликовал «ложную информацию» о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Задержанный в тот же день Круглов на последующем допросе заявил, что не помнит, публиковал ли такие посты, поэтому не признал вину. 2 октября Круглова арестовали.

Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Софья Полковникова
Максим Круглов партия Яблоко арест имущества
Материалы по теме
Зампреда партии «Яблоко» арестовали по делу о фейках об армии
Политика
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Политика
Зампреда партии «Яблоко» задержали по делу о фейках об армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии Технологии и медиа, 20:25
Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Новосибирске Общество, 20:20
Фильм с Хабенским в главной роли взял гран-при фестиваля «Маяк» Стиль, 20:18
Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии Общество, 20:17
«Трактор» впервые за пять матчей победил в КХЛ Спорт, 20:13
Путин пообещал компенсации от России за крушение самолета AZAL Политика, 20:10
Трамп анонсировал поездку в Египет для подписания соглашения по Газе Политика, 20:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Появились кадры с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Общество, 19:58
Глава ФИФА допустил перенос чемпионатов мира на другое время года Спорт, 19:58
Как получить Нобелевскую премию по литературе: рецепт Ласло Краснахоркаи Стиль, 19:56
Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября Политика, 19:56
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Мосбиржа выявила у акций ПИКа несоответствие первому уровню листинга Инвестиции, 19:38
Кремль сообщил о переносе Российско-Арабского саммита Политика, 19:37