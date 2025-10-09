Следствие попросило арестовать имущество зампреда партии «Яблоко»
Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы наложить арест на имущество экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова, которому вменяют распространение фейков об армии в постах от апреля 2022 года. Об этом РБК сообщила адвокат Наталия Тихонова.
«Совершенно в его случае даже не ожидаемая ситуация», — добавила она, отметив, что пока не знакома с причинами подобной просьбы следствия.
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО возбудил уголовное дело о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» 1 октября. Следствие полагает, что Круглов в своем телеграм-канале опубликовал «ложную информацию» о действиях российской армии против мирного населения Украины.
Задержанный в тот же день Круглов на последующем допросе заявил, что не помнит, публиковал ли такие посты, поэтому не признал вину. 2 октября Круглова арестовали.
Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов