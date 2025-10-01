Белоусов и министр обороны КНДР открыли монумент корейским партизанам

Video

Главы военных ведомств России и Северной Кореи Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль совместно открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи», посвященную подвигу корейских партизан — союзников Красной армии во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Торжественная церемония открытия монумента состоялась на «Аллее союзников» у Главного храма Вооруженных сил России. Памятник был создан в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

«Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной Армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», — сказал Белоусов на церемонии открытия монумента.

Министр обороны России заявил, что участие корейских военнослужащих в боях за Курскую область подтвердило стратегический союз России и КНДР. От российского ведомства Белоусов передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию открытой скульптуры.

Министр обороны КНДР заявил, что подвиги красноармейцев, сражавшихся за освобождение Кореи, навсегда вписаны в историю. Он подчеркнул, что армия и народ КНДР помнят этот интернациональный подвиг.

В августе Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, принимавших участие в операции по освобождению Курской области в России. Ранее северокорейский лидер встретился с ведущими командирами зарубежного оперативного подразделения Корейской народной армии, вернувшимися для участия в церемонии вручения государственных наград. Командиры представили ему подробный доклад о военных действиях. Ким высоко оценил их роль в «победном руководстве подразделениями» в операциях по «освобождению Курской области России».