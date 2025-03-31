МВД объявило в розыск секс-просветительницу Александру Казанцеву

Александра Казанцева (Фото: из личного архива)

В базу федерального розыска МВД добавили секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (признана иноагентом в России), ее карточка появилась на официальном сайте ведомства.

По какой статье возбуждено дело против Казанцевой, не уточняется.

В феврале 2023 года Минюст внес Казанцеву в реестр иноагентов. Это решение было мотивировано тем, что Казанцева жила за границей, пропагандировала ЛГБТ-отношения и принимала участие в сборе средств для Украины.

В августе 2024 года Хорошевский районный суд Москвы назначил Казанцевой штраф в размере 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента.



Читайте РБК в Telegram.

Назначение нескольких таких штрафов является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Александра Казанцева — секспросветительница, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.