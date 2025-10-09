 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова отреагировала на угрозы Зеленского о блэкауте в двух регионах

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности блэкаута в российских регионах, передает «РИА Новости».

«У него [Зеленского], наверное, передоз», — сказала Захарова.

Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом
Политика
Владимир Зеленский

Утром 9 октября украинский президент пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света.

Ночью в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались около 30 тыс. абонентов, сообщал губернатор Одесской областной администрации Олег Кипер.

До того в городе Прилуки в Черниговской области после удара по энергообъекту более 60 тыс. домохозяйств остались без света, сообщали местные власти.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

