Захарова отреагировала на угрозы Зеленского о блэкауте в двух регионах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности блэкаута в российских регионах, передает «РИА Новости».
«У него [Зеленского], наверное, передоз», — сказала Захарова.
Утром 9 октября украинский президент пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света.
Ночью в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались около 30 тыс. абонентов, сообщал губернатор Одесской областной администрации Олег Кипер.
До того в городе Прилуки в Черниговской области после удара по энергообъекту более 60 тыс. домохозяйств остались без света, сообщали местные власти.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
