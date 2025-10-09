 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Черноморск в Одесской области остался без света

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроснабжения в результате повреждения в регионе энергетической инфраструктуры, сообщает глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале. Как пишет издание «Страна», без света остался портовый город Черноморск.

Пресс-служба крупнейшего на Украине частного энергохолдинга ДТЭК сообщила о повреждениях на своем объекте в Одесской области. «Повреждения значительны», — говорится в сообщении.

В городе Черноморске пострадала портовая инфраструктура, там вспыхнул пожар, отметил Кипер. Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией последствий, электроснабжение отсутствует, критическая инфраструктура работает на генераторах.

В Ростовской области начались два пожара после падения дронов
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ночью Кипер сообщал о воздушной тревоге и призывал уйти в укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

