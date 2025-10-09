Черноморск в Одесской области остался без света
Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроснабжения в результате повреждения в регионе энергетической инфраструктуры, сообщает глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале. Как пишет издание «Страна», без света остался портовый город Черноморск.
Пресс-служба крупнейшего на Украине частного энергохолдинга ДТЭК сообщила о повреждениях на своем объекте в Одесской области. «Повреждения значительны», — говорится в сообщении.
В городе Черноморске пострадала портовая инфраструктура, там вспыхнул пожар, отметил Кипер. Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией последствий, электроснабжение отсутствует, критическая инфраструктура работает на генераторах.
Ночью Кипер сообщал о воздушной тревоге и призывал уйти в укрытия.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов