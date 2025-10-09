Черноморск в Одесской области остался без света

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроснабжения в результате повреждения в регионе энергетической инфраструктуры, сообщает глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале. Как пишет издание «Страна», без света остался портовый город Черноморск.

Пресс-служба крупнейшего на Украине частного энергохолдинга ДТЭК сообщила о повреждениях на своем объекте в Одесской области. «Повреждения значительны», — говорится в сообщении.

В городе Черноморске пострадала портовая инфраструктура, там вспыхнул пожар, отметил Кипер. Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией последствий, электроснабжение отсутствует, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Ночью Кипер сообщал о воздушной тревоге и призывал уйти в укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.