Рада приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил в составе Вооруженных сил Украины. За документ проголосовали 255 народных депутатов, следует из законодательной базы парламента Украины.
В документе говорится, что киберсилы будут координировать свою работу с другими военными и государственными органами в сфере кибербезопасности. В пояснительной записке говорится, что предполагается создание военной и технической организационной структуры по стандартам НАТО, которая будет отвечать как за кибероборону Украины, так и за защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках деятельности киберсил планируется военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам. К работе также смогут привлекать гражданских специалистов, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задачи по контракту.
О том, что в составе ВСУ могут появиться киберсилы, Генштаб украинской армии сообщил 6 октября.
«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — отметили там. Инициативу о создании киберсил озвучили на Украине еще в октябре 2024 года.
