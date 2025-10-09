Рада приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил в составе Вооруженных сил Украины. За документ проголосовали 255 народных депутатов, следует из законодательной базы парламента Украины.

В документе говорится, что киберсилы будут координировать свою работу с другими военными и государственными органами в сфере кибербезопасности. В пояснительной записке говорится, что предполагается создание военной и технической организационной структуры по стандартам НАТО, которая будет отвечать как за кибероборону Украины, так и за защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках деятельности киберсил планируется военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам. К работе также смогут привлекать гражданских специалистов, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задачи по контракту.

О том, что в составе ВСУ могут появиться киберсилы, Генштаб украинской армии сообщил 6 октября.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — отметили там. Инициативу о создании киберсил озвучили на Украине еще в октябре 2024 года.