 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рада приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил в составе Вооруженных сил Украины. За документ проголосовали 255 народных депутатов, следует из законодательной базы парламента Украины.

В документе говорится, что киберсилы будут координировать свою работу с другими военными и государственными органами в сфере кибербезопасности. В пояснительной записке говорится, что предполагается создание военной и технической организационной структуры по стандартам НАТО, которая будет отвечать как за кибероборону Украины, так и за защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках деятельности киберсил планируется военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам. К работе также смогут привлекать гражданских специалистов, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задачи по контракту.

Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта
Политика
Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба

О том, что в составе ВСУ могут появиться киберсилы, Генштаб украинской армии сообщил 6 октября.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — отметили там. Инициативу о создании киберсил озвучили на Украине еще в октябре 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ВСУ Украина Верховная рада Украины создание
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ
Политика
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Политика
Генштаб ВСУ пообещал найти оружие для блэкаута в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
В РСПП спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу 2026 года до 7-8% Экономика, 14:25
Клуб РПЛ переманил тренера у КАМАЗа Спорт, 14:22
Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе Политика, 14:21
Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях Финансы, 14:20
Водитель грузовика в Белгородской области попал под удар дрона Общество, 14:15
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Шеф Мануэль Пизу: «В Москве в любом ресторане чувствуешь себя, как дома» Стиль, 14:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе Общество, 14:02
Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана Политика, 14:00
Омбудсмен призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению Общество, 13:58
Люксембург инвестировал в биткоин для будущих поколений Крипто, 13:58
Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки Экономика, 13:55
Reuters узнал об отзыве четверти миротворцев ООН из-за нехватки денег Политика, 13:53
Минцифры назвало фейком сообщения о планах отключать интернет на выходные Общество, 13:50