Военная операция на Украине
Генштаб ВСУ анонсировал создание на Украине нового рода войск

Сюжет
Военная операция на Украине
Киберсилы могут появиться на Украине. Верховная рада рассмотрит проект закона о создании нового рода войск 7 октября
Фото: Ignacio Marin / Anadolu / Reuters

В составе Вооруженных сил Украины могут появиться новые войска — киберсилы. Проект соответствующего закона будет рассмотрен в Верховной раде 7 октября, сообщается в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — говорится в сообщении.

7 октября в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины». Его разработала рабочая группа, в составе которой были специалисты Генштаба ВСУ.

Создать киберсилы на Украине предложили в октябре 2024 года. Тогда военные обсудили концепции нового рода войск с народными депутатами Украины. Проект рассматривали, учитывая опыт организации кибервойск в ведущих государствах мира, уточнили в Генштабе ВСУ. 

После начала военной операции президент Владимир Путин заявлял, что против России развязана масштабная война в киберпространстве

В феврале 2025 года замдиректора созданного под эгидой ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов сообщал, что большая часть прошлогодних кибератак и мошеннических инцидентов против секторов экономики приходится на деятельность проукраинских группировок. «По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа», — сказал Иванов.

