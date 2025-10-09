 Перейти к основному контенту
В Риме заявили о готовности направить миротворцев в Газу

Война Израиля с ХАМАС
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Италия готова направить миротворцев в сектор Газа, если будет принято решение о размещении там международных сил безопасности, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, в Риме всегда поддерживали ближневосточную инициативу американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа-.

«С Ближнего Востока приходят прекрасные новости: мир близко», — написал министр в соцсети X. Он уточнил, что Италия готова внести вклад, чтобы «укрепить прекращение огня, обеспечить доступ к новой гуманитарной помощи, а также принять участие в реконструкции Газы».

«Мы готовы также отправить военных на случай, если будут созданы миротворческие международные силы для объединения Палестины», — добавил Таяни.

В Израиле заявили о приближении конца войны с ХАМАС
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

В конце сентября 2025 года президент США Дональд Трамп представил план по прекращению войны Израиля и ХАМАС. Боевики должны освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и вернуть тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Кроме того, группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи», и военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

Непрямые переговоры с участием посредников начались 6 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. В ночь на 9 октября Трамп объявил через соцсеть Truth Social, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного плана. Как пишет Reuters, соглашение о прекращении огня может быть подписано уже 9 октября.

