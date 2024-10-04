«Ленком» рассказал о состоянии Збруева после сообщений о госпитализации

Александр Збруев (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Актер Александр Збруев находится на плановом обследовании после тяжелой операции, в больницу он приехал самостоятельно, рассказали «РИА Новости» в театре «Ленком».

Ранее о госпитализации актера из-за подозрения на повторный инсульт написал телеграм-канал Mash. По данным Shot, Збруев находился у себя дома в Москве, когда его самочувствие ухудшилось и он стал задыхаться.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу театра «Ленком».

Александру Збруеву 86 лет. В 1961 году он окончил училище и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»), с тех пор он и играет на сцене этого театра.

Также Збруев снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», «Дом, который построил Свифт», «Дракон» и другие.

В 2015 году он был награжден кинопремией «Золотой орел», в 2019 году — «Золотой маской» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.