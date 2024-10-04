 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Ленком» рассказал о состоянии Збруева после сообщений о госпитализации

Александр Збруев
Александр Збруев (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Актер Александр Збруев находится на плановом обследовании после тяжелой операции, в больницу он приехал самостоятельно, рассказали «РИА Новости» в театре «Ленком».

Ранее о госпитализации актера из-за подозрения на повторный инсульт написал телеграм-канал Mash. По данным Shot, Збруев находился у себя дома в Москве, когда его самочувствие ухудшилось и он стал задыхаться.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу театра «Ленком».

Збруев объяснил сообщения о проблемах со здоровьем
Общество
Александр Збруев

Александру Збруеву 86 лет. В 1961 году он окончил училище и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»), с тех пор он и играет на сцене этого театра.

Также Збруев снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», «Дом, который построил Свифт», «Дракон» и другие.

В 2015 году он был награжден кинопремией «Золотой орел», в 2019 году — «Золотой маской» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Александр Збруев актер Ленком госпитализация новости
Материалы по теме
Авиакомпания рассказала о дебоше актера Воловенко на борту самолета
Общество
Семья актера Ливанова опровергла новость о его госпитализации с инсультом
Общество
В Подмосковье простились с актером Романом Мадяновым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина ВосканьянцОбщество, 15:13
Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочериОбщество, 15:04
Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в РоссиюПолитика, 15:03
Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с РоссиейПолитика, 15:01
В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизменеПолитика, 14:55
Алиев пожаловался на неблагодарность США к АзербайджануПолитика, 14:53
В Москве простились с Вячеславом ДобрынинымОбщество, 14:50 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С начала года в Москве отдали под заселение 44 новых ЖК по реновацииГород, 14:48
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:43
Акта нет, но вы платите. Что будет, если вовремя не подписать документыPro, 14:42
На ЗАЭС назвали убийство экс-главы совета депутатов Короткого терактомПолитика, 14:41
Карта района: как Неглинная стала точкой притяжения для предпринимателейСтиль, 14:40
Путин прислал венок на церемонию прощания с ДобрынинымОбщество, 14:39
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:39