Збруев раскрыл причины своей госпитализации

Народный артист России 86-летний Александр Збруев сообщил «РИА Новости», что он проходит плановое лечение.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев.

Ранее артист рассказал агентству «Москва» о своей госпитализации, заявив, что «неважно» себя чувствует и будет лечиться. Тогда он сказал, что не хочет говорить о причинах.

Збруева уже госпитализировали в октябре 2024 года. Mash писал, что тот начал задыхаться. «Ленком» сообщил, что актер был на плановом обследовании после тяжелой операции. В больницу он приехал самостоятельно