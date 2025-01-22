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Общество ,  
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Збруев раскрыл причины своей госпитализации

Актер Збруев объяснил госпитализацию плановым обследованием

Народный артист России 86-летний Александр Збруев сообщил «РИА Новости», что он проходит плановое лечение.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев.

Ранее артист рассказал агентству «Москва» о своей госпитализации, заявив, что «неважно» себя чувствует и будет лечиться. Тогда он сказал, что не хочет говорить о причинах.

«Ленком» сообщил, что Збруев не выйдет на сцену в ближайшее время
Общество
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Збруева уже госпитализировали в октябре 2024 года. Mash писал, что тот начал задыхаться. «Ленком» сообщил, что актер был на плановом обследовании после тяжелой операции. В больницу он приехал самостоятельно

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Александр Збруев госпитализация обследование
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Александр Збруев

актер
31 марта 1938 года
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