 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Душанбе начались переговоры Путина и Рахмона

В Душанбе начались переговоры Путина и Рахмона
Video

В Душанбе началась официальная встреча президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ее первые кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

На видео президенты пожали друг другу руки.

«Отрадно, что наши отношения сегодня имеют положительную динамику развития, мы поддерживаем активный политический диалог», — заявил Рахмон. Он также отметил, что Москва и Душанбе успешно развивают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно сотрудничают в сфере безопасности и на международной арене. Президент республики выразил готовность обсудить с гостем как глобальную, так и региональную проблематику.

Путин согласился с положительной оценкой отношений двух стран и сообшил о запланированных «серьезных шагах», которые предстоит сделать в ходе его визита совместно с таджикским коллегой. В частности, оба политика должны сделать совместное заявление по итогам переговоров.

«Оно не носит декларативный характер, наполнено содержанием. Должны определить наше движение по всем направлениям в будущем, сверстать определённые планы», — пояснил российский лидер.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом по приглашению Рахмона. В аэропорту президента России лично приветствовал глава республики. Пресс-служба Кремля показала, как оба политика прошли по красной ковровой дорожке.

Путин прибыл в Таджикистан. Видео
Политика

В тот же день перед неформальным обедом на территории ботанического сада «Ирам» Путин подарил Рахмону картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна и редкую книгу «Таджики» об истории таджикского народа.

Поездка российского президента продлится три дня. За это время он примет участие в двух саммитах: «Россия — Центральная Азия» и Содружества Независимых Государств (СНГ). Также у Путина запланирована первая за год официальная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Эмомали Рахмон Россия Таджикистан саммит СНГ Ильхам Алиев
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане
Политика
Кремль раскрыл, что обсудят Путин и Алиев на первой за год встрече
Политика
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35
Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы Политика, 10:31