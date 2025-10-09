В Душанбе начались переговоры Путина и Рахмона
В Душанбе началась официальная встреча президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ее первые кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
На видео президенты пожали друг другу руки.
«Отрадно, что наши отношения сегодня имеют положительную динамику развития, мы поддерживаем активный политический диалог», — заявил Рахмон. Он также отметил, что Москва и Душанбе успешно развивают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно сотрудничают в сфере безопасности и на международной арене. Президент республики выразил готовность обсудить с гостем как глобальную, так и региональную проблематику.
Путин согласился с положительной оценкой отношений двух стран и сообшил о запланированных «серьезных шагах», которые предстоит сделать в ходе его визита совместно с таджикским коллегой. В частности, оба политика должны сделать совместное заявление по итогам переговоров.
«Оно не носит декларативный характер, наполнено содержанием. Должны определить наше движение по всем направлениям в будущем, сверстать определённые планы», — пояснил российский лидер.
8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом по приглашению Рахмона. В аэропорту президента России лично приветствовал глава республики. Пресс-служба Кремля показала, как оба политика прошли по красной ковровой дорожке.
В тот же день перед неформальным обедом на территории ботанического сада «Ирам» Путин подарил Рахмону картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна и редкую книгу «Таджики» об истории таджикского народа.
Поездка российского президента продлится три дня. За это время он примет участие в двух саммитах: «Россия — Центральная Азия» и Содружества Независимых Государств (СНГ). Также у Путина запланирована первая за год официальная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
