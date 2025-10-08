 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин прибыл в Таджикистан. Видео

Появилось видео с прибытием Путина в Таджикистан

Президент Владимир Путин прилетел в Душанбе с государственным визитом, сообщили в пресс-службе российского лидера.

В телеграм-канале Кремля опубликовали видеозапись, на которой Путин спускается по трапу самолета. Там его встречает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств пожали друг другу руки и проследовали по красной ковровой дорожке.

Политика

Поездка российского президента продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, она состоит из трех элементов: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия, саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

