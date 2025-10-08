Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео
Президент России Владимир Путин вручил таджикскому лидеру Эмомали Рахмону книгу «Таджики» и картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна, сообщает пресс-служба российского президента.
В телеграм-канале Кремля опубликовали видеозапись встречи перед неформальным обедом на территории ботанического сада «Ирам» в Душанбе. Передавая книгу, Путин пояснил, что она посвящена истории таджикского народа; по его словам, в мире существует всего 25 экземпляров.
«Самый хороший подарок», — отреагировал Рахмон.
Путин прибыл в Душанбе с государственным визитом по приглашению президента Таджикистана 8 октября.
Поездка главы продлится три дня — до 10 октября. Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, в программе три пункта: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия и саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).
