Политика⁠,
0

Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео

Путин подарил Рахмону книгу «Таджики» и картину «Таджикские друзья»

Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео
Video

Президент России Владимир Путин вручил таджикскому лидеру Эмомали Рахмону книгу «Таджики» и картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна, сообщает пресс-служба российского президента.

В телеграм-канале Кремля опубликовали видеозапись встречи перед неформальным обедом на территории ботанического сада «Ирам» в Душанбе. Передавая книгу, Путин пояснил, что она посвящена истории таджикского народа; по его словам, в мире существует всего 25 экземпляров.

«Самый хороший подарок», — отреагировал Рахмон.

Путин прибыл в Таджикистан. Видео
Политика

Путин прибыл в Душанбе с государственным визитом по приглашению президента Таджикистана 8 октября.

Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео

Поездка главы продлится три дня — до 10 октября. Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, в программе три пункта: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия и саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

