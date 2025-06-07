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Общество ,  
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В Ленобласти задержали 15-летнюю мать выброшенного в окно младенца

В Ленинградской области задержали 15-летнюю жительницу поселка Дубровка Всеволожского района по подозрению в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СК Ленинградской области.

По данным следствия, 5 июня девушка родила ребенка в квартире, после чего, поместив младенца в полиэтиленовый пакет, выбросила его из окна первого этажа дома по улице Томилина. В СК уточнили, что малыш находился «в беспомощном состоянии» и в результате действий матери «должна была наступить смерть ребенка». Новорожденного своевременно обнаружили и доставили в больницу. Там ребенку оказали медицинскую помощь.

По информации «Фонтанки», новорожденную девочку нашли примерно через два часа после рождения. Медики зафиксировали гематомы на голове, состояние младенца оценили как средней степени тяжести.

Матери ребенка было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ведомство также проверит работу органов системы профилактики и родителей несовершеннолетней.

В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумке
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Фото:СУ СК России по Псковской области

В конце мая на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани обнаружили тело новорожденного ребенка.

По данным местной прокуратуры, малыш был мертвым и находился среди бытовых отходов. Тело было найдено на транспортной ленте предприятия. Ведомство проводит проверку.

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Плугина Ирина
Ленинградская область задержание покушение на убийство младенец
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