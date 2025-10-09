Более 30 депутатов присоединились к выражению Пашиняну вотума недоверия

Никол Пашинян (Фото: Thomas Traasdahl / Reuters)

Процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну с 7 июня поддержали 34 депутата, сообщил оппозиционный депутат, глава парламентской фракции «Честь имею» (шесть мест) Айк Мамиджанян в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«С 7 июня по настоящее время к процедуре выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал он.

Мамиджанян рассказал, что бланк, необходимый для процедуры вотума премьер-министру, был возвращен фракцией нацсобрания «Армения» 26 сентября. Тогда недоверие выразили 28 депутатов, подписавших форму.

«Мы делаем все возможное, чтобы отстранить Пашиняна. Мне ни секунды не стыдно за эти попытки, я сожалею, что они не достигли своей основной цели», — отметил Мамиджанян.

Текст заявления «О выражении недоверия премьер-министру Армении на основании национального кризиса и провалов в управлении» Мамиджанян опубликовал 16 сентября. В нем утверждается, что правительство Пашиняна существенно отклонилось от собственной программы, не справилось с вызовами, и само стало их источником, а его действия привели к системному кризису.

В конце сентября депутат от правящей партии «Гражданский договор» Рустам Бакоян, заявил что ни один депутат из его партии не присоединился к процедуре выражения вотума. «Ничего подобного нет, нет даже разговора или обсуждения. Это просто смешная тема», — сказал он.