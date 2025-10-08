Пашинян анонсировал создание «Четвертой республики» и назвал ее основу

Пашинян заявил о «логике мира», на которой будет базироваться Четвертая республика. По его словам, Третья республика основывалась на логике конфликта и была «относительной и формальной»

Никол Пашинян (Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику, основой которой является мир. Его цитирует Armenpress.

«Третья республика основывалась на логике конфликта, четвертая — на логике мира. В Третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в Четвертой республике таких сомнений быть не должно», — сказал он.

По словам Пашиняна, в Третьей республике принадлежность власти народу «относительна и формальна», а в Четвертой республике она должна быть «четкой и неоспоримой». «Третья республика — это мечты о Родине, поиски Родины, поиски Родины мечты, а Четвертая республика — это то, что Республика Армения — Родина нашей мечты и нет нужды искать Родину», — добавил он.

Первая республика Армения существовала с 1918 по 1920 год. С 1920 по 1991 год Армения была частью Советского Союза как Армянская Советская Социалистическая Республика — это считается Второй республикой. Третья республика Армения была образована в 1991 году после распада СССР. Данные республики — политические концепты, а не официальные обозначения. Их используют, чтобы описывать определенные этапы государственного устройства и политических реформ в Армении.

В марте Пашинян заявил о планах провести референдум по новой Конституции. Он отметил, что вопрос изменения основного закона страны обсуждается с 2018 года и с 2020 года стоит вопрос о принятии новой Конституции.