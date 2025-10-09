 Перейти к основному контенту
СК объявил в международный розыск обвиняемых в хищениях у солдат

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет объявил в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у участников военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, им заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, хищении и вымогательстве. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил он.

Ранее по делу о хищениях у военнослужащих в Шереметьево были арестованы 29 человек.

«РИА Новости» назвало роль полицейских в хищениях у военных в Шереметьево
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества, включавшего сотрудников полиции аэропорта, целенаправленно выбирали участников военной операции в качестве жертв.

Сообщники предлагали военным такси по адекватным ценам, но в конце поездки называли сумму, которая в десятки раз превышала названную первоначально. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 3 млн руб.

Как утверждают следователи, организаторами преступной схемы являются Алексей Кабочкин, Дмитрий Боглаев и Игорь Русин. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на показания одного из фигурантов сообщило, что Кабочкин не участвовал в хищениях у военнослужащих, а, напротив, наказывал таксистов за обман военных и добивался возмещения ущерба. До этого источник агентства сообщал, что Кабочкин попросил отправить его в зону военной операции.

