«РИА Новости» назвало роль полицейских в хищениях у военных в Шереметьево

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полицейские, арестованные в рамках уголовного дела о хищении денег у бойцов военной операции в аэропорту Шереметьево, подыскивали жертв, а затем «заминали истории». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его сведениям, во время допроса один из таксистов рассказал, что сотрудники полиции «поставляли» бойцов водителям, а впоследствии «заминали истории в случае возникновения проблем».

О первых случаях хищения денег у военных в Шереметьево полиции стало известно около года назад — бойцов встречали в аэропорту и приглашали выпить. В состоянии опьянения им предлагали воспользоваться такси по сильно завышенной цене — 40–122 тыс. руб. В ряде случаев у бойцов похищали деньги с банковских карт.

Ущерб по делу достиг 3 млн руб., сообщал адвокат одного из фигурантов.

Возбуждено девять уголовных дел — по ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой) и 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой), также фигурантам вменяют ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Арестованы около 30 человек, в том числе предполагаемый организатор преступной группы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, к мошеннической схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту, которые помогали таксистам искать жертв. Еще один сотрудник полиции, оперуполномоченный, отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.