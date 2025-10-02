«РИА Новости» назвало роль полицейских в хищениях у военных в Шереметьево
Полицейские, арестованные в рамках уголовного дела о хищении денег у бойцов военной операции в аэропорту Шереметьево, подыскивали жертв, а затем «заминали истории». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По его сведениям, во время допроса один из таксистов рассказал, что сотрудники полиции «поставляли» бойцов водителям, а впоследствии «заминали истории в случае возникновения проблем».
О первых случаях хищения денег у военных в Шереметьево полиции стало известно около года назад — бойцов встречали в аэропорту и приглашали выпить. В состоянии опьянения им предлагали воспользоваться такси по сильно завышенной цене — 40–122 тыс. руб. В ряде случаев у бойцов похищали деньги с банковских карт.
Ущерб по делу достиг 3 млн руб., сообщал адвокат одного из фигурантов.
Возбуждено девять уголовных дел — по ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой) и 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой), также фигурантам вменяют ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Арестованы около 30 человек, в том числе предполагаемый организатор преступной группы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, к мошеннической схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту, которые помогали таксистам искать жертв. Еще один сотрудник полиции, оперуполномоченный, отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов