Военная операция на Украине
0

«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат

«РИА Новости»: главарь ОПГ Кабочкин был против хищений у солдат в Шереметьево
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Обвиняемый в организации ОПГ в Шереметьево Алексей Кабочкин не участвовал в хищениях у военнослужащих, а напротив — наказывал таксистов за обман участников СВО и добивался возмещения ущерба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на показания одного из фигурантов дела.

Согласно показаниям, Кабочкин и его помощник Дмитрий Боглаев принимали меры против таксистов, когда становилось известно о случаях обмана военных. Кабочкин, владевший официальной транспортной компанией в аэропорту, собирал с таксистов арендную плату за работу в Шереметьево.

Адвокат Боглаева ранее заявлял, что его подзащитный самостоятельно нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному из потерпевших, а также неоднократно помогал закупать для участников СВО необходимые вещи, медикаменты и продукты, за что имеет благодарности.

Суд арестовал главаря банды, похищавшей деньги у военных в Шереметьево
Общество
Алексей Кабочкин

При этом по делу о хищениях у военнослужащих в Шереметьево арестовано почти 30 человек, включая Кабочкина и Боглаева. Следствие утверждает, что фигуранты в составе преступного сообщества, включавшего сотрудников полиции аэропорта, целенаправленно выбирали участников военной операции в качестве жертв.

Сообщники предлагали военным такси по адекватным ценам, но в конце поездки сумма резко увеличивалась в десятки раз: 2 тысячи рублей превращались в 40 или 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. В одном из эпизодов сообщники, воспользовавшись опьянением военного, похитили с его карты 615 тысяч рублей через платежный терминал. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

Ранее Боглаев изъявил желание отправиться в зону военной операции, несмотря на астму. Кабочкин также попросил отправить его на фронт.

Ксения Потрошилина
банда Шереметьево ОПГ
