Два аэропорта России приостановили полеты
Аэропорты сразу двух городов — Нижнего Новгорода (Стригино) и Ставрополя (Шпаковское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он. За несколько часов до этого Кореняко предупредил об аналогичных мерах для воздушной гавани Волгограда.
Тем временем аэропорт Тамбова вновь открыли для полетов. Об их приостановке представитель Росавиации сообщал в 22:50 7 октября.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в Ставропольском крае опасность дронов, согласно приложению МЧС, объявили в 02:42 мск. В Волгоградской области сигнал был объявлен в 00:04 мск 8 октября.
