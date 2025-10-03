Хинштейн сообщил о двух раненных при ударе украинского дрона

При ударе дрона в Курской области осколочные ранения получили мужчина и женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Происшествие случилось в при взрыве беспилотника в торговом центре в слободе Белой Беловского района.



Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, при взрыве повреждения получил грузовой автомобиль.