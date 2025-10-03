 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил о двух раненных при ударе украинского дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

При ударе дрона в Курской области осколочные ранения получили мужчина и женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Происшествие случилось в при взрыве беспилотника в торговом центре в слободе Белой Беловского района.

Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, при взрыве повреждения получил грузовой автомобиль.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

