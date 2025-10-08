 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Совершившего покушение на экс-президента Аргентины приговорили к 14 годам

Совершившему покушение на экс-президента Аргентины Киршнер дали 14 лет тюрьмы
Фернандо Сабаг Монтьель
Фернандо Сабаг Монтьель (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

В Аргентине Фернандо Сабага Монтьеля, в 2022 году совершившего покушение на бывшего президента страны Кристину Киршнер, приговорили к 14 годам заключения, передает La Nacion.

10 лет фигуранту дела дали за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Этот срок сложили с предыдущим приговором за хранение и распространение детской порнографии, содержащей сцены насилия.

Его девушку, Бренду Улиарте, приговорили к восьми годам двум месяцам заключения. Ее осудили по той же статье, срок также объединили с предыдущим приговором за незаконное хранение документов.

Третьего фигуранта дела, Николаса Каррисо, оправдали. Против него не выдвинули никаких обвинений.

Обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем пунктам
Политика
Райан Раут

Покушение произошло в сентябре 2022 года. Сабага Монтьель направил на нее пистолет и нажал на курок, однако выстрел произведен не был. Позже он признался, что намеревался убить ее, «потому что она коррумпирована, ворует и вредит обществу». Однако после оглашения приговора он назвал дело «сфабрикованным».

Совершившего покушение на экс-президента Аргентины приговорили к 14 годам
Video

На момент покушения Кристина Киршнер была вице-президентом Аргентины и проходила по уголовному делу о коррупции, по которому в 2025 году была осуждена. По просьбе защиты Киршнер заменили тюремное заключение домашним арестом.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

