Совершившего покушение на экс-президента Аргентины приговорили к 14 годам
В Аргентине Фернандо Сабага Монтьеля, в 2022 году совершившего покушение на бывшего президента страны Кристину Киршнер, приговорили к 14 годам заключения, передает La Nacion.
10 лет фигуранту дела дали за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Этот срок сложили с предыдущим приговором за хранение и распространение детской порнографии, содержащей сцены насилия.
Его девушку, Бренду Улиарте, приговорили к восьми годам двум месяцам заключения. Ее осудили по той же статье, срок также объединили с предыдущим приговором за незаконное хранение документов.
Третьего фигуранта дела, Николаса Каррисо, оправдали. Против него не выдвинули никаких обвинений.
Покушение произошло в сентябре 2022 года. Сабага Монтьель направил на нее пистолет и нажал на курок, однако выстрел произведен не был. Позже он признался, что намеревался убить ее, «потому что она коррумпирована, ворует и вредит обществу». Однако после оглашения приговора он назвал дело «сфабрикованным».
На момент покушения Кристина Киршнер была вице-президентом Аргентины и проходила по уголовному делу о коррупции, по которому в 2025 году была осуждена. По просьбе защиты Киршнер заменили тюремное заключение домашним арестом.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов