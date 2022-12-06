Суд приговорил экс-президента Аргентины Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы

Федеральный суд Аргентины приговорил вице-президента страны Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы по делу о коррупции и пожизненно лишил ее права занимать государственные должности, передает Reuters.

Киршнер и ее сообщников обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус. По данным прокуратуры, преступление было совершенно во время президентства Киршнер. Она занимала этот пост с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. На этом посту она сменила своего мужа, Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.

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