Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Собирзода, они обсудили взаимодействие в сфере обороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня от сотрудничества между нашими военными ведомствами зависит очень многое, и прежде всего — стабильность в Центральной Азии. Текущая ситуация остается очень сложной», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что военным ведомствам двух стран предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям, в том числе по обмену опытом, обучению, а также в военно-техническом сотрудничестве.

Собирзода заявил об особом значении визита Белоусова в Таджикистан. Он отметил, что размещение 201-й российской военной базы и оптико-электронного узла в стране демонстрирует высокий уровень военного сотрудничества между странами.

Белоусов прибыл в Таджикистан 7 октября в преддверии встречи президента России Владимира Путина и таджикского лидера Эмомали Рахмона. На этой неделе в Душанбе состоится саммит глав государств «Центральная Азия — Россия». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Белоусов войдет в делегацию, которая примет участие в переговорах в расширенном формате.