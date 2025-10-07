 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белоусов прибыл в Таджикистан в преддверии встречи Путина и Рахмона

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, там он посетит расположенные в стране объекты российской военной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом, он посетит «объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана».

Белоусов и министр обороны КНДР открыли монумент корейским партизанам
Политика

Кроме того, глава российского оборонного министерства проведет переговоры с военно-политическим руководством центральноазиатской страны.

Белоусова встретили министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бободжон Саидзод.

На этой неделе в Душанбе состоится саммит глав государств в формате «Центральная Азия — Россия», Таджикистан посетит президент России Владимир Путин.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил 7 октября, что Белоусов войдет в делегацию, которая примет участие в переговорах в расширенном формате между Путиным и его таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

