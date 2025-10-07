Белоусов прибыл в Таджикистан в преддверии встречи Путина и Рахмона
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, там он посетит расположенные в стране объекты российской военной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом, он посетит «объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана».
Кроме того, глава российского оборонного министерства проведет переговоры с военно-политическим руководством центральноазиатской страны.
Белоусова встретили министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бободжон Саидзод.
На этой неделе в Душанбе состоится саммит глав государств в формате «Центральная Азия — Россия», Таджикистан посетит президент России Владимир Путин.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил 7 октября, что Белоусов войдет в делегацию, которая примет участие в переговорах в расширенном формате между Путиным и его таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
