В Москве задержали решившего поспать в детском саду пьяного мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину в нетрезвом состоянии, который незаконно проник на территорию детского сада на улице Шаболовка в поисках места для сна. Об этом сообщает пресс-служба столичной Росгвардии.
Правоохранители получили сигнал тревоги из охраняемого детского сада. По прибытии на место сотрудники установили, что на территорию незаконно проник неизвестный, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. «По словам охранника, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанным оказался 33-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции.
В марте пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника метро в Москве. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Напавшего задержали сотрудники полиции. Позже подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и под приказом о соблюдении надлежащего поведения.
