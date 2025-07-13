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Общество ,  
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В Петербурге пьяный мужчина с палкой напал на настоятеля храма

Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В Калининском районе Санкт-Петербурга пьяный мужчина с палкой напал на 60-летнего настоятеля храма, на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 июля, около дома 27 на проспекте Мечникова.

«Агрессивный мужчина с палкой напал на 60-летнего настоятеля храма, расположенного на территории больницы. Прихожане сумели пресечь действия дебошира», — говорится в сообщении.

Священник серьезных травм не получил. Полиция задержала 43-летнего пьяного неработающего мужчину на месте происшествия. Из-за своего состояния он не смог внятно объяснить причины поступка.

Позднее правоохранительные органы выяснили, мужчина повредил припаркованный у церкви автомобиль, а когда две прихожанки сделали ему замечание, он ударил одну из них. За женщин вступился настоятель храма, после чего мужчина ударил палкой и его.

Дебошира доставили в отдел и поместили его в спецприемник. На него завели уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса — побои. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

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Как написала накануне «Фонтанка», изначально на мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Он несколько раз ударил священника палкой и один раз рукой.

По данным телеканала «78.ru», инцидент произошел возле храма Святой равноапостольной княгини Ольги. Батюшка рассказал, что после службы услышал крики своей жены, вышел на улицу и увидел, как неизвестный мужчина избивает его супругу и еще одну женщину. 

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Полина Харчевникова
священник Санкт-Петербург избиение уголовное дело
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